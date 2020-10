Il virus che corre e il tempo perso (molto)

In Gran Bretagna Boris Johnson annuncia un nuovo sistema di lockdown progressivi, in Francia Emmanuel Macron parlerà a reti unificate domani; in Italia, dove politici ed esperti parlano fin troppo, col solito picco di dibattito prima ancora di leggere il nuovo dpcm, uno che parla poco come il nuovo direttore della Sanità lombarda, Marco Trivelli, ha scritto una mail, intercettata dal Corriere, in vista di una riunione prevista per oggi pomeriggio per mettere a punto misure “più restrittive nelle città maggiormente interessate dall’incremento della curva dei contagi, come Milano”. Tra cui, si legge, “orario di chiusura bar anticipata alle 18 come nel mese di marzo”.



