Dunque, in Puglia, Nichi Vendola chi voterà? Michele Emiliano, il tarantolato, o Antonella Laricchia, la grillina che vuole processare Emiliano? “Sono un uomo di sinistra e un elettore di centrosinistra. Voterò per impedire che la destra sovranista si annetta la Puglia di Moro e di Di Vittorio”. E significa che Vendola, nella sua Puglia, quella che ha governato da sinistra per dieci anni, si turerà il naso e voterà per non consegnarla a chi ha sempre combattuto e battuto,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.