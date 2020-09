Roma. Oggi no. Domani forse. Dopodomani sicuramente. Alessandro Di Battista, bis papà e barman errante in Abruzzo, non esclude il ritorno. Ma con i suoi tempi. E, magari, solo quando il M5s sarà diventato un materia gassosa. Impalpabile. Da ricostruire. “Con percentuali da Ncd” (come da profezia del suo amico Max Bugani), senza più i lacci di un’alleanza con il Pd, che a Dibba fa venire l’orticaria, e dunque con la vocazione delle origini: tetti, barricate, rabbia, situazionismo. Qualche pernacchia...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.