Testare, tracciare, trattare. Ricordate? All’interno del dibattito pubblico relativo alla gestione della pandemia, c’è stato un tempo in cui la classe dirigente italiana non perdeva occasione per ricordare un concetto semplice e lineare, che grosso modo suonava così: la capacità di ciascun paese di convivere in modo non troppo traumatico con il virus dipende dalla capacità di ciascun paese di rispettare le famose tre “T”. Ovverosia: testare, tracciare, trattare. Sulla prima “T” e sull’ultima “T” il sistema sanitario italiano ha...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.