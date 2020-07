Ora (contro Salvini) i grillini scoprono pure la scienza

Roma. Che Matteo Salvini non sia messo bene non lo si capisce dai sondaggi che lo danno al 23 per cento. Certo, anche quelli contano, ma la prova definitiva arriva dal fatto che viene spernacchiato praticamente da chiunque. Persino dal M5s.

La deputata grillina Elisa Pirro oggi in Senato ha rievocato il celebre, diciamo famigerato, incontro a Palazzo Madama in cui il leader leghista s’è rifiutato di indossare la mascherina: “Salvini viene qui per mandare un messaggio ai cittadini italiani privo di qualsiasi FONDAMENTO SCIENTIFICO”, ha gridato al microfono la senatrice, intervenendo dopo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Il fatto che proprio un parlamentare dei Cinque stelle accusi un altro (chiunque altro) di ragionare senza alcun costrutto scientifico fa abbastanza sghignazzare. Specie se è laureato in scienze biologiche come la senatrice Pirro e milita in un movimento che dell’antiscienza ha fatto un vanto.