“Niente alleanza con il M5s in Puglia: un'occasione persa”, ci dice il segretario del Pd pugliese

Roma. Da giorni il Pd in Puglia cerca un’alleanza con il M5s per le elezioni regionali di settembre, ma la coalizione giallo-rosé a sostegno di Michele Emiliano non ci sarà. “Per me è un’occasione persa”, dice al Foglio il segretario del Pd pugliese Marco Lacarra. In campo sono scesi praticamente tutti a proporre, con insistenza, un accordo con il partito di Beppe Grillo, nel tentativo di far ritirare la candidata Antonella Laricchia e far convergere i voti grillini sul...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.