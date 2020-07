Solo immaginarselo, fa compassione. Finisce il Cdm alle quattro e mezza (ché delle undici non s'è potuto cominciare: Dario Franceschini non era a Roma, e poi bisognava pur festeggiarlo, il compleanno di Luigi Di Maio: 34 candeline, auguri!), giusto un paio d'ore di sonno, poi c'è da spiegare a quelle iene di cronisti, al paese intero, le mirabilie di un decreto Semplificazioni che in verità ancora non c'è, approvato "salvo intese tecniche" (sic!), ma comunque bisogna annunciarlo perché il tempo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.