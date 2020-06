Il falsopiano di Casaleggio per rilanciare l’Italia

Roma. Una cosa che non manca in Italia sono i “piani” per ripartire. Dopo il “piano Colao” e gli Stati generali di Conte preludio del “piano di Rinascita” del governo, arriva anche il piano di Casaleggio. Davide Casaleggio, presidente della Casaleggio Associati (che non ha nulla a che vedere con il M5s) e presidente dell’Associazione Rousseau (che controlla il M5s), ha presentato un piano in 10 punti per il rilancio dell’Italia in qualità di presidente dell’Associazione Casaleggio (che non ha nulla a che vedere con l’Associazione Rousseau e neppure con la Casaleggio Associati).

Il piano del tri-presidente è molto ambizioso, non è una roba noiosa e composta di numerose micromisure come il piano Colao, ma una roba rivoluzionaria che deve concentrare la potenza di dieci finanziarie in un solo anno per cambiare il “futuro”: quindi investimenti nella digitalizzazione (“La carta d’identità elettronica avrebbe un impatto del 3 per cento sul pil”), smart working (“Twitter ha dichiarato che tutti i suoi dipendenti lavorano in remoto”), sanità, lavoro e ricerca: “Sarà necessario il 15 per cento del pil” per realizzare questo piano di rilancio. “Niente resterà come prima”, è il titolo dell’ennesimo avveniristico video made in Casaleggio che, ancora una volta, prevede il futuro: “Il futuro è prevedibile fino quando accade l’imprevedibile”. Ed è così che accade l’imprevedibile. Francesco Piccinini, il direttore di Fanpage che lo intervista, gli chiede: “Il suo piano costa circa 300 miliardi, dove pensa che si possano recuperare le risorse?”. A questo dettaglio Casaleggio non ci aveva pensato. “Il piano si è focalizzato sugli obiettivi, non c’è un’analisi sul piano finanziario. E’ una cosa che deve essere approfondita”.