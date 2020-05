“Cari Salvini e Meloni, ora ci vuole responsabilità”. Parla Gelmini

Roma. Non essendo il momento migliore per le ambiguità della politica, Maria Stella Gelmini dice di voler parlare chiaro: “Responsabili sì, cretini proprio no”. E allora la capogruppo di Forza Italia alla Camera mette le carte sul tavolo: “Noi sullo stop al saldo e all’acconto dell’Irap abbiamo fatto un’apertura di credito al ministro Gualtieri, perché ci sembra, finalmente, una misura ragionevole. Ma al tempo stesso, siccome domani inizierà l’analisi in commissione del dl Liquidità, ci aspettiamo che vengano accolte almeno...

