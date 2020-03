“Lo scudo della Bce è molto importante, ma non basta. Ora gli Eurobond”

Roma. Oggi che è così difficile non dirsi europeisti, giustamente c’è da rallegrarsi: “L’Europa è la nostra comunità di destino”, sottolinea Enzo Amendola. E però ci sono stati giorni, e non sono stati pochi, in cui il destino dell’Europa, la sua stessa esistenza, sono parsi vacillare. “Sulla mia scrivania – ci confessa il ministro che proprio agli Affari europei sovrintende – ho un calendario in cui, dal 13 febbraio, annoto le riunioni coi nostri colleghi dell’Unione. E sì, a rivederlo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.