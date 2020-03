Roma. È un conflitto di stile e di sostanza quello che si sta consumando a destra, tra la sbracatezza opportunista e la cultura di governo, tra la banderuola e il paracarro, insomma tra il piazzista col mojito e Giorgia Meloni, che ovviamente non è l’incarnazione della compostezza cavouriana ma assomiglia più alla politica che all’avanspettacolo perché ha robuste radici nella tradizione, e dietro di lei c’è Giorgio Almirante non Jerry Calà. E per capirlo bastava osservarli, ieri, in conferenza stampa...

