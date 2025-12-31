la situa
Le sberle di Sergio Mattarella ai finiti pacifisti
Il commento del direttore Claudio Cerasa al discorso del capo dello stato Sergio Mattarella
Il governo tiene, l'alternativa non decolla. Il sondaggio di fine anno di Ipsos
Grazie al riconoscimento internazionale, ai conti pubblici in ordine e alle divisioni nell'opposizione, l’esecutivo Meloni consolida la propria stabilità. I dati raccolti da Pagnoncelli mostrano un consenso in lieve calo ma ancora solido, mentre Pd e M5s faticano a trasformare la complementarità dei loro elettorati in un progetto politico credibile
gli interventi
Schlein alla Camera: "Manovra sbagliata e austera, non vi crede più nessuno"
La segretaria del Pd boccia ogni punto della manovra e poi promette: "Vi batteremo alle prossime elezioni". Orgoglio invece da parte di FdI per essere riusciti "nel difficilissimo obiettivo di raggiungere l'equilibrio dei conti pubblici e contemporaneamente dare segnali alle imprese e alle famiglie"
La nota
Erogata l'ottava rata del Pnrr da 12,8 miliardi all'Italia. Meloni: "Siamo capofila in Europa"
Nella stessa giornata, l’Italia ha trasmesso a Bruxelles anche la richiesta di pagamento della nona e penultima rata del Piano, anch’essa pari a 12,8 miliardi di euro. Il governo "continuerà a lavorare trasformando il Piano più complesso d’Europa in risultati concreti per cittadini, imprese, economia", commenta la premier