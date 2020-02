Roma. Quando le si riferisce della proposta di Salvini, dell’idea di un governo di unità nazionale, lei inarca le sopracciglia. “Tanto per cominciare non mi fido né di Renzi né di Di Maio”, dice. “E poi che governo sarebbe? Il terzo governo inutile di questa legislatura. La gente ci tirerebbe le scarpe”. Ma quello che provoca in Giorgia Meloni uno sguardo sospeso, tra l’interrogativo e lo stupefatto, è l’intima convinzione che l’idea avanzata – con qualche esitazione – da Matteo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.