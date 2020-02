Le suppletive del reddito di cittadinanza

Si tratta, stando ai dati Istat, del collegio elettorale con il più elevato indice di vulnerabilità materiale e sociale, il penultimo per tasso di occupazione: in pratica, è il collegio dove più di ogni altro il reddito di cittadinanza avrebbe dovuto dispiegare i suoi effetti benefici, con quel che ne consegue in termini di ritorno elettorale. E invece, alle elezioni suppletive nella zona est del centro di Napoli, là dove nel 2018 il M5s aveva trionfato col 53 per cento...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.