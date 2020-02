Dimmi che cosa vedi nel coronavirus e ti dirò chi sei

Salvini e l’algoritmo dello sciacallo Se c’è un problema, una paura, lui offre sempre la soluzione più becera ma anche la più inutile. Ha cominciato con gli immigrati, ora è arrivato al coronavirus. Ma è prevedibile, e un po’ noioso. Un generatore automatico di post su Facebook

Per governare i criteri formativi dell’identità si scende dal lettino della psicanalisi… e ci si butta sul microscopio del virologo. E così il coronavirus, nel formicolante palcoscenico nazionale italiano, è diventato più o meno come le famose macchie di Rorschach, quel test psicologico con il quale si mostra al soggetto, affetto da potenziali turbe monomaniacali, uno schizzo informe d’inchiostro: dimmi cosa vedi e ti dirò che problema hai.Stefano Fassina, per esempio, deputato ed economista...