Confermate le condanne per i vertici di Thyssen

DALL'ITALIA

Controlli termici su tutti i voli in arrivo dall’estero. Ogni scalo nazionale si doterà di scanner per la misurazione della temperatura corporea dei passeggeri, ha annunciato Angelo Borrelli, capo della protezione civile e commissario per la gestione della crisi legata al coronavirus. Si aggravano le condizioni dei due pazienti cinesi affetti dal ceppo e ricoverati in terapia intensiva all’ospedale Spallanzani di Roma.

L’Istituto Demoskopika ha stimato 4,5 miliardi di euro di danni inflitti al settore turistico italiano a causa dell’emergenza.

Processare Salvini su Open Arms, con l’accusa di sequestro di persona. È quanto chiedono i giudici del Tribunale dei ministri alla giunta per le immunità del Senato, chiamata a pronunciarsi il prossimo 27 febbraio. Fissato per il 12 febbraio, invece, il voto in Aula sull’autorizzazione a procedere per il caso Gregoretti.

Conte annuncia investimenti su Ilva. “Stiamo creando le premesse per investimenti pubblici” ha dichiarato il premier a margine di un incontro, a Londra, con i vertici di ArcelorMittal.

Confermate le condanne per Thyssen. La Corte di Essen (Germania) ha confermato le condanne a 5 anni per due ex manager dell’azienda nel cui stabilimento torinese morirono sette operai nel 2007. Sconteranno la pena in Germania.

Aggiornato il paniere Istat 2020. Entrano il monopattino e il sushi a domicilio.

Borsa di Milano. Ftse-Mib +1,6 per cento. Differenziale Btp-Bund a 135,2 punti. L’euro chiude in calo a 1,10 sul dollaro.

DAL MONDO

L’Ue ha rigettato parte del piano per il Medio oriente proposto da Donald Trump la scorsa settimana in una conferenza stampa congiunta con il premier israeliano Benjamin Natayahu. Il piano che prevede l’annessione da parte di Israele di parte della valle del Giordano e degli insediamenti in Cisgiordania si discosta dai “parametri concordati a livello internazionale”, ha detto il commissario per la Politica estera Josep Borrell.

Pompeo ha condannato l’attacco a Idlib da parte del governo siriano. Il segretario di stato americano ha anche detto che gli Stati Uniti sostengono la Turchia e “le legittime azioni di autodifesa”. Durante l’offensiva sono morti 8 turchi, di cui 5 soldati.

L’Onu dice che c’è un accordo in Libia per il cessate il fuoco duraturo. Da Ginevra, il portavoce delle Nazioni Unite ha detto che c’è la volontà di trasformare la tregua sia da parte di Fayyez al Serraj sia da parte del generale Khalifa Haftar.

L’Iran ha condannato a morte un uomo accusato di aver spiato per conto della Cia e di aver trasmesso informazioni sul programma nucleare di Teheran.

Non si può parlare di pandemia. L’Organizzazione mondiale della sanità ha detto che l’epidemia del coronavirus non ha ancora una diffusione mondiale.

Ieri Singapore, Malesia e Thailandia hanno detto che cittadini che non avevano viaggiato in Cina sono stati infettati.

Tesla ha superato i 900 dollari ad azione. La capitalizzazione della casa automobilistica americana è arrivata a 158,2 miliardi di dollari.