Ormai è rottura totale tra il Pd e l’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini. “Non ci fidiamo più di lui” fanno sapere ai piani alti del Nazareno. Ma qual è il capo d’accusa? “Salini – spiegano sempre al Nazareno – mira a tenere in piedi l’attuale assetto della tv di stato, che è tutto sbilanciato in favore della Lega di Matteo Salvini e del movimento 5 stelle. La sua è una Rai sovranista: l’ad di viale Mazzini non sa che...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.