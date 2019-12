Barcollo ma (per ora) non mollo. Gli equilibrisimi di Fioramonti tra Manovra e dimissioni

Nella trappola ci si è messo da solo e ora uscirne si sta facendo complicato. Il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti è incastrato in una scomodissima posizione: poco dopo la sua nomina dichiarò che o si trovavano tre miliardi per scuole e università, o era pronto a dimettersi. A oggi quei soldi in Manovra non ci sono. “Fino all'ultimo tengo duro”, continua a ripetere. Ma ormai siamo agli sgoccioli, il via libera alla legge di Bilancio arriverà entro Natale e bisogna decidere il da farsi: perdere la faccia (e restare al governo) o abbandonare la partita?

Ieri, il presidente del Consiglio Conte ha riunito l'esecutivo in un ristorante al centro di Roma per gli auguri e ha postato sulla sua pagina Facebook l'irrinunciabile selfie. A capotavola Speranza, in primo piano Alfonso Bonafede, Elena Bonetti, Teresa Bellanova e poi tutti i ministri di Pd, M5s e Italia viva. Mancava solo Fioramonti, al quale, evidentemente, il panettone rischiava di restare sullo stomaco.