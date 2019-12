Roma. Nell’elenco di Italia Viva senza mai avervi formalmente aderito. A loro insaputa, insomma? Il partito di Matteo Renzi ha pubblicato online i nomi dei responsabili dei comitati di Iv in giro per l’Italia. Alcuni di loro si sono iscritti sì ai comitati civici (nati in occasione della Leopolda 2018) ma non a Iv (nata ufficialmente alla Leopolda del 2019). Anzi non hanno proprio preso parte al nuovo partito renziano e sono rimasti nel Pd. Almeno per ora. Poi, certo,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.