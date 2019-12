Grazie al Foglio ho scoperto di far parte di Italia viva a mia insaputa

Al direttore,

mi fa quasi sorridere aver scoperto grazie ad un articolo del Foglio che ad oggi sarei il coordinatore di un comitato di Italia Viva.

La verità, come per altro riportata dal Foglio è ben altra. Nel 2018, all’indomani della Leopolda, quando Matteo Renzi era ancora un iscritto al Partito Democratico, insieme ad altri amici e colleghi avevamo dato la nostra adesione a dei comitati civici che avrebbero dovuto operare all’interno del Pd, per allargare la base riformista e moderata nella quale ci riconosciamo.

Nel momento in cui questi stessi comitati sono stati arbitrariamente trasformati in organi di partito, è chiaro ed evidente che questa operazione non potrà mai trovare il mio sostegno né tantomeno la mia adesione.

Aver trasformato quei comitati civici in comitati di partito mi sembra assurdo e oltremodo di cattivo gusto. Offende chi ha deciso di rimanere dalla stessa parte della strada.

Svolgo la mia funzione di capogruppo del Pd al comune di Reggio Calabria e la mia funzione di coordinatore regionale di Energia Democratica con fierezza e convinzione. Ho già chiarito da tempo la mia posizione e la mia appartenenza al Partito democratico e non ho problemi a ribadire ancora una volta. Ho mantenuto la mia coerenza all’interno del Pd, e accanto ad Anna Ascani. Oggi come ieri. Sempre dalla stessa parte della strada.

*consigliere metropolitano e capogruppo del Pd al comune di Reggio Calabria