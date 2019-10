Conte e l'AbiDiccì della politica

Roma. Che cosa succede quando un premier espresso dai Cinque stelle arriva in un ex feudo democristiano? Il premier Giuseppe Conte, effettivamente, nel feudo democristiano c’è andato, due giorni fa, quando, in quel di Avellino, ha partecipato alle celebrazioni per la nascita di Fiorentino Sullo, esponente storico dc, ed è stato salutato come possibile “federatore” o come colui che può lanciare una nuova “chiamata” per i cattolici in politica. Basta torpore, ha detto agli astanti, si torni “ad animare la...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.