Roma. All’ombra di un governo nato quasi esclusivamente per spostare l’asse parlamentare e mettere al riparo dalle fetecchie sovraniste la presidenza della Repubblica, ecco che tutt’intorno al Quirinale, ai piedi del Palazzo che Sergio Mattarella dovrà lasciare tra due anni, è già cominciata la gara delle tartarughe: la più discreta, lunga, lenta e silenziosa, ma anche forse la più affascinante per gli etologi. D’altra parte non ci fai caso, perché loro vanno pianissimo, non fanno rumore, ma sono poi proprio...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.