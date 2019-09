Il BisConte alla prova del Senato. Segui la diretta

Dopo la fiducia incassata ieri alla Camera (343 voti favorevoli) il governo BisConte affronta oggi la prova del Senato. Il premier aveva già consegnato ieri una sua memoria del discorso tenuto a Montecitorio e quindi l'Aula ha iniziato subito la discussione. La replica di Conte è attesa intorno alle 15.30. La chiama del voto di fiducia dovrebbe iniziare intorno alle 17 e il risultato dovrebbe arrivare verso le 18. A differenza della Camera i numeri di Palazzo Madama destano qualche preoccupazione in più soprattutto per alcune, possibili, defezioni grilline.

Ma nonostante il senatore Gianluigi Paragone abbia annunciato un “duro intervento contro Conte”, non dovrebbero esserci sorprese. Secondo l'Adnkronos al momento il BisConte parte da 169 voti favorevoli: 105 quelli del M5s (oltre a Paragone mancherà anche un collega assente per malattia), 49 quelli del Pd (anche qui un malato, mentre Matteo Richetti non dovrebbe partecipare al voto), 9 voti del Misto (4 di Leu e poi gli ex-M5s Buccarella, De Bonis, Nugnes, De Falco e il socialista Riccardo Nencini) e 3 voti delle Autonomie (Casini, Bressa e Laniece). A questi potrebbe aggiungersi il sì dei senatori a vita Liliana Segre, Mario Monti e Elena Cattaneo.