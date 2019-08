Il re del Viminale

Hanno scritto che era l’ombra di Matteo Salvini al Viminale, ma nessuno ha ancora detto che sopravvivrà al mondo dopo Salvini. Nominato capo gabinetto del ministero dell’Interno, Matteo Piantedosi ne esce promosso ministro, causa vacatio titolare per ferie, l’unico ancora in cravatta anziché sfiduciato e in costume. E infatti più il leader della Lega si assentava dal suo ufficio e più Piantedosi ci rimaneva e non solo per formazione (è prefetto), ma anche per origine geografica, per specialità etnologica, quella...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.