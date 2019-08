Onorevoli grillini la parola d’ordine è tirare a campare fino al 2028

Come spin doctor della Casaleggio Associati, sono molto contento di esserlo. Ecco l’email mandata ieri sera (ore 22) a tutti i consiglieri comunali e regionali e ai parlamentari 5 stelle.

Inizio.

Gentili amici, non preoccupatevi di cercare un nuovo lavoro. In modo particolare per i deputati. Come sapete abbiamo da poco inserito il mandato zero. Per cui, in pratica, si possono fare tre legislature. Se il Parlamento non viene sciolto direi ai 500 dei nostri di fare così: 200 appoggiano il nuovo governo guidato da Roberto Maroni. Votano tutto quello che dice il nuovo governo. Anche il canale navigabile Torino-Lione che sarà fatto di fianco alla Tav. L’acqua la si prenda dai fiumi delle due bellissime città. Questo permetterà di portare merci e persone tramite la via d’acqua che sarà presto patrimonio dell’Unesco.

Nel caso invece di voto anticipato, le cose si complicano. Ma nemmeno tanto. Ai parlamentari che hanno fatto due mandati, conviene non candidarsi (per il momento). Applicare cioè il metodo Di Battista.

Gentili onorevoli e senatori dell’attuale legislatura; andate in giro a vantarvi e fare show nelle piazze. Gli argomenti facili ci sono: no CO2, no Ogm, no Miss Universo a Palermo, no all’ingresso della Bosnia nella Ue. Anzi questo sì. Scrivere libri su questi argomenti (molto belli).

Con Andrea Scanzi andate in giro per i teatri italiani a fare spettacoli di sensibilità civile. Insomma fate per una legislatura gli showman.

Prevedo che anche la prossima legislatura non durerà cinque anni. Per cui poi vi rimettete in pista. Il mio consiglio però è fare di tutto perché Mattarella non sciolga le Camere.

Ecco allora che alle consultazioni De Falco (gruppo Misto) dirà a Zampetti: “Ho una maggioranza!”.

Quale? 250 fuoriusciti 5 stelle più Pd, più Toti, più Rotondi (ministro degli Esteri). (segue a pagina quattro)

Il presidente Mattarella per legge, se esiste una maggioranza alternativa, non può mandare a casa tutti. Ragazzi, parola d’ordine è tirare a campare fino al 2028. Sì perché durante questo governo nuovo si decide di saltare un’elezione politica (nel 2023). Il Parlamento attuale rimane in carica dieci anni (la Costituzione, l’articolo 119, lo prevede). In questo periodo si elegge Milena Gabanelli al Quirinale. A quel punto lei è già d’accordo con me di dare l’incarico per un nuovo governo a Virginia Raggi.

Quindi amici fate così. Io intanto sto cercando un altro lavoro anche perché sia la Casaleggio che il blog di Grillo non tirano più. Andrò a lavorare con un altro più Savonarola di Savonarola, più Cola di Rienzo, più Giordano Bruno, più Zeman (che stimo come il migliore). Insomma ho già preso accordi con il blog di Natalino Balasso. Qui si dicono delle cose che Grillo sembra un ex democristiano. Aspettando un blog ancora più estremo di questo che certamente salterà fuori.

Amici 5 stelle è finita la farsa. Confondere il teatro con il fare sul serio quello che si rappresenta è un grave errore. Ma noi ormai siamo in ballo, balliamo. Certo è che ci sono tanti creduloni in giro.

Ma come hanno fatto a prenderci sul serio?

Giulia ti penso, vediamoci oggi a Trieste in piazza Unità d’Italia.