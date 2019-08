Toninelli è il M5s

Adesso sembra quasi che il problema del governo sia Danilo Toninelli. Dagli scontri verbali con Matteo Salvini “non all’altezza del ruolo che ricopre” alla risposta del ministro grillino secondo cui il vicepremier leghista “sembra un nano sulle spalle dei giganti che lavorano”, sembra che le difficoltà di convivenza siano dovute a questioni personali. Più nello specifico, secondo la Lega, al fatto che non sarebbe in grado di fare il ministro delle Infrastrutture. Di certo Toninelli, per usare un eufemismo, non...

