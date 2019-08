Se Salvini vuole restare in spiaggia faccia pure

Ospite di Omnibus su La7 il direttore Claudio Cerasa ha parlato del video che ritrae Matteo Salvini in consolle al Papeete beach Milano Marittima: “È una fase in cui un ministro dell'Interno è legittimato a fare ciò vuole: andare in spiaggia, bere il mojito, farsi i selfie con chi vuole. È un suo diritto e nessuno glielo può togliere. Bisognerebbe solo che Salvini fosse cosciente che un ministro dell'Interno, in questo caso, dovrebbe forse occuparsi un po' di più di fare accordi in Europa per i famosi rimpatri. Fossi in lui non perderei un secondo di tempo, neanche un secondo di tempo e mi preoccuperei di cose che dovrebbero interessare il leader di un grande partito italiano, che rappresenta il nord, e che dovrebbe mettere in sicurezza il paese facendo accordi con l'Europa, andando a occuparsi di una guerra civile in Libia. Può fare ciò che vuole, ma dovrebbe ricordarsi che ci sono questioni su cui anche i minuti importanti dell'estate andrebbero sfruttati per cercare di raggiungere un qualche obiettivo”.