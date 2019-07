Salvini si sequestra da solo

Dopo aver rifiutato di partecipare al vertice europeo in cui si cercava di definire un meccanismo di redistribuzione dei profughi, Matteo Salvini ora rivendica che quell’accordo venga applicato per i naufraghi salvati dalla Guardia costiera italiana. Ha anche vietato l’attracco a un porto italiano a un natante dello stato, il che appare davvero un po’ paradossale. Certo non può sequestrarlo, applicando le norme dell’ennesimo decreto sicurezza, perché uno stato che sequestra un bene proprio è solo autolesionista. Al di là...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.