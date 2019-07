La Camera approva il decreto sicurezza bis e l'Ucraina sequestra una nave russa

DALL'ITALIA

Naufragio di due barconi al largo della Libia. 150 morti. Due imbarcazioni con a bordo circa 300 migranti sono affondate davanti alla costa di Khoms. Circa 130 persone sono state salvate e riportate in Libia.

Sono sbarcati circa 20 migranti su due barchini giovedì sera a Lampedusa.

Mattarella chiede “collaborazione” tra i partiti della maggioranza. Salvini e Di Maio ieri hanno avuto un colloquio di un’ora.

La Camera approva il decreto sicurezza bis con 322 voti a favore e 90 contrari.

Respinta l’archiviazione per Tiziano Renzi. Così il gip di Roma sul caso Consip.

L’Ue apre una procedura contro l’Italia per abuso di precari nella pa.

Borsa di Milano. Ftse-Mib -0,88 per cento. Differenziale Btp-Bund a 188 punti. L’euro chiude stabile a 1,11 sul dollaro.

DAL MONDO

L’Ucraina ha sequestrato una nave cisterna russa nel porto di Izmail per il suo presunto coinvolgimento nell’incidente di novembre nello stretto di Kerch quando la Russia sequestrò tre navi di Kiev e arrestato 24 militari. Mosca ha definito l’azione “illegale”.

La Bce ha lasciato i tassi invariati e Mario Draghi, ieri in conferenza stampa, non ha escluso che potrebbero scendere ancora. Il presidente della Bce ha detto che non sarà disponibile per l’Fmi.

Jeffrey Epstein è stato ferito e ritrovato privo di conoscenza nella sua cella. Il miliardario americano è accusato di traffico e sfruttamento di ragazze minorenni.

E’ morto Beji Caid Essebsi, il presidente della Tunisia, primo a essere eletto democraticamente, aveva 92 anni.