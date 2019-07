Savoini al Foglio: "Mai preso un centesimo"

Roma. “Posso solo dire che non ci sono mai stati fondi né soldi per la Lega da parte di nessuno di quelli citati da Buzzfeed. Tutte parole e blablabla”, dice al Foglio Gianluca Savoini, presidente dell’associazione culturale Lombardia-Russia, ex collaboratore di Roberto Maroni ed ex portavoce dello stesso Salvini. “Nessuno ha mai preso un centesimo”, aggiunge.

Ma l’incontro di cui parla Buzzfeed nella sua inchiesta c’è stato, comunque? “Era pieno di imprenditori in quel giorno, visto il convegno del giorno prima. In un albergo! In mezzo a tante gente…”.