La lettera bombastica di Matteo Renzi pubblicata ieri da Repubblica ha fatto discutere molto per ciò che non conta e poco per ciò che conta davvero. Ciò che non conta è quello che ha animato ieri il dibattito pubblico e riguarda un passaggio della lettera in cui l’ex segretario del Pd rimprovera al passato governo, a guida Pd, di avere “sopravvalutato la questione immigrazione” quando nel “funesto 2017” il governo, a guida Pd e sostenuto dal Pd guidato da Matteo...

