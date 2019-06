Roma. Ugo Grassi non ha dubbi: “La magistratura saprà reagire allo scandalo del Consiglio superiore della magistratura, saprà trovare al suo interno gli anticorpi necessari”. Ne è convinto il senatore del M5s. Ne è convinto anche perché, dice, “la mia certezza è ispirata dalla posizione di Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica ha perfettamente ragione nell’auspicare un profondo cambiamento in seno al Csm. D’altronde il capo dello stato è una persona sempre estremamente equilibrata”. E non è scontato sentirlo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.