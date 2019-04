Grillo è il Mariotto Segni del genere comico-politico. Col tempo ci si è abituati a considerare Mariotto Egalité, come lo chiamava il suo amico Cossiga, per quel che è e vale come gentiluomo isolano e aristocratico della politologia. Lo merita. Ma tutti ricordano che dopo il famoso referendum sulla preferenza unica, e la strabordante vittoria della sua posizione di attacco al sistema dei partiti nella Repubblica morente, Segni fu definito, e non a torto, come quel politico che aveva vinto...

