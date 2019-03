Roma. Quando Francesco D’Uva prende la parola, sui cellulari dei suoi colleghi già rimbalzano le agenzie stampa: Daniele Frongia è indagato per corruzione. Alla Camera si sta votando il decretone, si sta compiendo un ulteriore passo verso la realizzazione del tanto sospirato reddito di cittadinanza. “Una giornata storica”, aveva detto entrando in Transatlantico il capogruppo grillino. Una delle tante, in questa legislatura del cambiamento. E però, questo esordio di primavera del 2019 rischia di essere per il M5s quello del...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.