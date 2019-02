In Abruzzo vince il centro destra. Crolla il M5s

L'Abruzzo ha un nuovo presidente. Il centrodestra sostituisce il governo regionale uscente a matrice pd di Luciano D'Alfonso. La sua elezione a senatore lo scorso 4 marzo (e le sue conseguenti dimissioni da governatore) hanno determinato le consultazioni anticipate di ieri. I dati del Viminale dello spoglio alle elezioni regionali in Abruzzo, con 1.282 voti scrutinati su 1.633, confermano quanto gli instant poll e le proiezioni avevano previsto. Il candidato di centro destra Marco Marsilio di Fratelli d'Italia è oltre il 48 per cento, quattordici punti sopra il candidato di centrosinistra Giovanni Legnini, che arriva al 31 per cento. L'ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura traina la coalizione di centro sinistra al secondo posto, anche se il Pd scende ancora rispetto al 4 marzo. Ma il vero crollo arriva per il M5s, che sprofonda rispetto alle Politiche: la candidata Sara Marcozzi finisce in terza posizione al 19,6 per cento. Infine il candidato di Casapound, Stefano Flajani, sfiora appena lo 0,5 per cento. L’affluenza cala al 53,1 per cento, otto punti in meno rispetto alle Regionali del 2014 e quasi 25 se confrontata con le cifre del 2018. Il prossimo appuntamento con le urne è il 24 febbraio in Sardegna - mentre in tutta l'isola gli allevatori stanno versando il latte sulle strade per protestare contro i 55 centesimi al litro pagati dall'industria della trasformazione - e in Basilicata il 24 marzo.

#Abruzzo - Le mappe dell'affluenza, con le variazioni sulle elezioni politiche del 2018 e le regionali del 2014#Abruzzovota #MaratonaYouTrend #elezioniAbruzzo pic.twitter.com/wFlYCTVgF0 — YouTrend (@you_trend) 11 febbraio 2019

La Lega guida il centro destra

"Grazie Abruzzo, grazie Italia più forti degli attacchi, delle bugie e delle polemiche", ha twittato il vicepremier della Lega, che con quasi il 28 per cento guida la coalizione di centro destra con la quale ha deciso di correre, abbandonando la formazione gialloverde di governo. Anche se ieri sera i colonnelli del Carroccio, di Fi e di Fdi hanno festeggiato la vittoria di Marsilio rigorosamente separati, Berlusconi ha dichiarato che "è un momento importante per il futuro del centro destra e della politica italiana. L'Abruzzo lo ha confermato ancora una volta, il centro destra è la maggioranza naturale fra gli elettori". Forza Italia si attesta al 9 per cento contenendo la flessione a soli cinque punti rispetto alle Politiche e a sette rispetto al 2014.

GRAZIE Abruzzo! Grazie Italia.

Più forti degli attacchi, delle bugie e delle polemiche: da domani al lavoro!#elezioniAbruzzo pic.twitter.com/Tyz0Luezko — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 11 febbraio 2019

E le polemiche, in effetti, non sono mancate: ieri, con tre post condivisi su Facebook e Twitter, il leader leghista aveva violato il silenzio elettorale per spingere gli abruzzesi a votare Lega. A vigilare sulla propaganda elettorale dovrebbe essere proprio il ministro dell'Interno che invece non ha esitato a violarle lui stesso, dopo una campagna elettorale nella quel è stato onnipresente: 19 incontri in tutta la regione e 7 visite negli ultimi due mesi. Salvini ha comunque respinto l'ipotesi di un rimpasto di governo, in un'intervista al Tg2. "Noi abbiamo tanti avversari, abbiamo tanti poteri forti che tifano contro, ma abbiamo gli italiani con noi, la squadra non la cambiamo", ha detto, rispondendo alla domanda se l'attuale compagine di governo reggerà al ritorno di Alessandro Di Battista dei Cinque stelle, e delle Europee di maggio.

#Abruzzo - Come cambiano i voti assoluti rispetto alle Politiche?



Nonostante il calo dell'affluenza, Lega e Fratelli d'Italia guadagnerebbero voti, mentre il Movimento 5 Stelle perderebbe più di metà dei suoi consensi.#Abruzzovota #MaratonaYouTrend #maratonamentana pic.twitter.com/0noUEOZkt5 — YouTrend (@you_trend) 11 febbraio 2019

Il centro sinistra riparte. Legnini è secondo

"Tutti i sondaggi ci davano terzi, siamo ampiamente secondi, con uno spostamento a destra dell'elettorato", ha spiegato il candidato di centrosinistra, dove si guarda al risultato del progetto politico, con 7 liste (Legnini Presidente, Abruzzo Insieme, Avanti Abruzzo, Abruzzo in Comune, +Abruzzo, Progressisti per Legnini, Centristi per l'Europa-Solidali e popolari) e il Pd. "Siamo oltre il 30 per cento, vorrei ricordare che l'anno scorso in Abruzzo il centrosinistra compreso Leu ha conseguito un risultato del 17,6 per cento, abbiamo avuto 10 punti in più ma non è stato sufficiente. Si tratta di un punto di partenza e mi sembra un risultato importante", ha detto Legnini.

M5s, negare sempre

Parla di "sconfitta della democrazia" rappresentata dall'avere "permesso di partecipare alle elezioni a otto liste create poco prima delle elezioni". Sara Marcozzi arriva al comitato elettorale M5s per dire che "mi aspettavo gli abruzzesi non cedessero a un candidato neanche abruzzese" e rivendicare che "abbiamo lavorato sui temi e non sulla propaganda" insieme al fatto che "non abbiamo portatori di voti, noi". "Non abbiamo nulla da rimproverarci. Ci è stata confermata la fiducia di 5 anni fa. "La debacle è del Pd dal 25 del 2014 al 9-10 di quest'anno, stessa cosa per Forza Italia dal 16 al 10. È successo quello che dicevamo da anni".