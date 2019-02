Le elezioni in Abruzzo, viste da Makkox

“Bye bye Tav Roma Pescara”, ringhia, di spalle, il Di Maio disegnato da Makkox. Il vignettista Marco Dambrosio (qui tutte le sue vignette per il Foglio) ha pubblicato tre “cartoline” dall'Abruzzo che raccontano meglio di tante parole i risultati delle elezioni regionali, con la vittoria della coalizione di centro destra e la débâcle dei grillini. I pentastellati sono rimasti infatti sotto il 20 per cento, perdendo oltre quarantamila voti rispetto a 5 anni fa. Alle Politiche, a marzo dell'anno scorso, il M5s aveva preso quasi il 40 per cento. “Il Pd non lo disegno perché me ceco a fa le cose piccole”, scherza poi su Twitter Makkox.

Ecco tre vignette per farsi raccontare le elezioni in maniera alternativa.