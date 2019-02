Roma. Uno straparla di cose che non sa, ragguagliato sui problemi dei trasporti locali cinque minuti prima dell’incontro coi giornalisti. “Ma quale Tav? Qui i cittadini per percorrere 150 chilometri in treno da Pescara a Roma impiegano sei ore”, dice indignato Luigi Di Maio a Ortona, ignorando che i chilometri della tratta sono 240, in realtà, e che la maggior parte delle corse impiegano tre ore e mezza – sempre troppe, ci mancherebbe – per coprirli. L’altro intanto, dal palco...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.