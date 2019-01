Gli impermeabili giallo Coldiretti

Migliaia di agricoltori sono ieri mattina si sono riuniti avvolti nei loro impermeabili giallo Coldiretti in via XX settembre a Roma davanti ministero delle Politiche Agricole. L’hanno fatto per denunciare l’assenza nella legge di Bilancio di misure utili a garantire adeguate risorse al Fondo di solidarietà nazionale per fronteggiare calamità che hanno colpito la Puglia in particolare. Le motivazioni della protesta di una parte della maggiore associazione degli agricoltori italiani stanno in una crisi del settore agricolo in particolare nel...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.