Rotatoria dannata

Inteso come simbolo alchemico, il cerchio vale oro. Come simbolo universale, niente come l’inarrestabile giro della forma che compie se stessa parla di amore, armonia, condivisione tra diversi. Per ogni figlio di Albione, la Tavola rotonda evoca l’età dell’oro, quando a governare erano i saggi e non gli stolti. Più banalmente, il simbolo che indica la rotazione circolare è per tutti la mano che ci guida dolcemente (dolcemente viaggiare / evitando le buche più dure) a immissioni virtuose nel traffico....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.