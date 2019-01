Scusate, ma chi li paga i “casseurs” gialli?

Milano. Ma chi li finanzia i “casseurs”, i gilet gialli violenti che picchiano, insultano, devastano, minacciano? Il Monde ha fatto un resoconto agghiacciante delle intimidazioni che arrivano ai deputati e simpatizzanti macroniani, con il racconto puntuale delle auto incendiate e degli atti di vandalismo targetizzati. C’è chi chiede allora: ma di che vivono questi violenti catarifrangenti? Da dove vengono i 120 mila e passa euro della colletta per l’ex pugile Christophe Dettinger, immortalato in un video di una manifestazione dei gilet gialli mentre picchia due agenti di polizia (si è poi costituito)? Il ministro per le Pari opportunità francese, Marlène Schiappa, ha detto che potrebbero esserci degli sponsor stranieri, “non è una domanda pretestuosa se si guardano le posizioni dei responsabili italiani”, ha aggiunto, e mentre puntualizzava, spiegava che questi gilet gialli sono molto popolari all’estero, in una parte ben precisa di mondo, è stata ricoperta di insulti. In Francia, in Italia, basta vedere i social: lei stessa ne ha elencati alcuni, “puttana ebrea, puttana dell’Eliseo, ti meriti un colpo in testa, ti prenderemo”, ha detto che le minacce arrivano online, al telefono, a migliaia, tutti i giorni. Ha denunciato, lo fa sempre, e ha ribadito: chi non dice nulla è complice.

L’accusa di complicità è una materia incandescente, anche tra gli stessi gilet gialli ci si scotta, perché chi vuole manifestare oggi non può più farlo senza dover portare il peso delle violenze. Non sono più una rivoluzione dal basso pacifica, i gilet gialli: sono aggressivi e intimidatori quando sono in piazza al sabato e per tutto il resto della settimana sono l’avamposto della lotta europea tra europeisti e antieuropeisti, forze liberali e forze antiliberali (con gli auguri di buone cose da parte dei putiniani e dei trumpiani). Non c’è bisogno di vedere i bonifici – anche se per le autorità francesi sarebbero utili – perché il sostegno ideologico, soprattutto senza condanna delle violenze, è già complicità, e non si è puttane dell’Eliseo quando la si denuncia.