Già 200 sindaci a sostegno di Nicola Zingaretti

Sono già 200 i sindaci che hanno firmato l'appello a sostegno di “Piazza Grande”, l'iniziativa lanciata dal governatore del Lazio Nicola Zingaretti, candidato alle primarie per la segreteria del Pd. “Dobbiamo cambiare, cambiare per ricostruire una proposta alternativa a chi ha vinto sulle paure dei nostri concittadini e ci sta facendo tornare in un nuovo medioevo dei diritti e delle libertà con una deriva nazionalista e razzista - si legge nel documento dei sindaci -. Il campo democratico deve opporsi al degrado della vita pubblica e costruire da subito l'alternativa. Solo chi come noi, amministratori locali, che ogni giorno condividiamo con i nostri concittadini le loro difficoltà, le loro paure, i loro sogni, lo può fare in modo serio e credibile. Per questo motivo riteniamo giusto e facciamo nostro l'appello e la proposta lanciata da Nicola Zingaretti con Piazza Grande”.

SCARICA L'ELENCO DEI 200 SINDACI

Tra i firmatari Virginio Merola (sindaco di Bologna), Carlo Marino (Caserta), Michele De Pascale (Ravenna), Esterino Montino (Fiumicino,) Alessandro Tambellini (Lucca).

“Nicola è uno di noi e conosce la fatica e la passione che ogni giorno mettiamo in campo per il bene comune, al servizio delle nostre comunità, per questo sosteniamo Piazza Grande - si conclude l'appello dei sindaci - per dare il nostro contributo per costruire un campo democratico più forte capace di guardare al futuro e all'Europa partendo dai territori”.