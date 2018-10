La Lega si prende anche il Trentino. Il governo fa bene a Salvini e male al M5s

Ok, siamo al nord, profondo nord. Trentino Alto Adige per la precisione. Normale, quindi, che il M5s stenti ad affermarsi essendo una forza normalmente più radicata nel sud. Altrettanto normale che, da queste parti, la Lega abbia più facilità nell'intercettare elettori.

Ma il dato delle elezioni provinciali a Trento e Bolzano indica comunque un trend. Il partito di Matteo Salvini ottiene dall'esperienza di governo più di quello che riesce a ottenere il Movimento di Luigi Di Maio. E infatti fa registrare una crescita record a Bolzano, dove è terza forza con l'11,1 per cento, cosa che con tutta probabilità si tradurrà in un'alleanza di governo con la Svp. Mentre a Trento, con gli scrutini ancora in corso (370 sezioni su 529), il candidato leghista Maurizio Fugatti è sopra il 47 per cento, nettamente in vantaggio rispetto a Giorgio Tonini (Pd), fermo intorno al 25.

E i 5 Stelle? A Bolzano si fermano al 2,4 per cento (poco più di 6.600 voti), mentre a Trento sono sono intorno al 7 per cento.

Per capire il reale valore di ciò che sta accadendo va ovviamente analizzato il passato. Cinque anni fa, alle provinciali del 2013, a Trento Fugatti, candidato della Lega, si fermò al 6,59 per cento, mentre il grillino Filippo Degasperi al 5,71 per cento. A Bolzano, invece, il Carroccio, che si presentava in una coalizione con Forza Italia che si chiamava Forza Alto Adige, ottenne il 2,5 per cento, esattamente quanto il M5s. Alle Politiche 2018 le cose andarono decisamente meglio: entrambi i partiti, sia alla Camera sia al Senato, ottennero poco più del 19 per cento. Certo, i dati sono difficilmente paragonabili vista la differenza di sistema elettorale e della posta in gioco, ma per farsi un'idea si può dire che, nel collegio di Bolzano, mentre la Lega ottenne il 14,73 per cento, il M5s arrivò addirittura al 20,28 per cento. A Trento, invece, il Carroccio era al 24 per cento con i 5 Stelle al 22.

Il caso Köllensperger

C'è anche un altro elemento da considerare. In provincia di Bolzano, il secondo partito dopo la Svp (che è passata dal 45,7 per cento di cinque anni fa al 41,9) è il Team Köllensperger. Si tratta di un “partito personale” creato da Paul Köllensperger. Chi è? Un imprenditore informatico di 48 anni che, nel 2013 si era presentato alle primarie del M5s risultando il più votato con 1.333 preferenze. Una candidatura che si era poi trasformata in un'elezioni al Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e di conseguenza anche al Consiglio regionale del Trentino Alto Adige.

Prima delle elezioni 2018 Köllensperger ha lasciato il Movimento contestando la rigidità delle regole per le candidature ma anche il poco interesse del M5s per i cittadini di madrelingua tedesca. Una decisione critica in maniera netta dei vertici locali dei 5 Stelle. Alla fine, però, sembra aver avuto ragione lui. E forse una “manina” gliel'ha data il governo del cambiamento che, effettivamente, sembra aver cambiato qualcosa: i rapporti di forza tra Lega e M5s.