Gli occhi di tutti, nei palazzi della politica, sono puntati all’autunno prossimo. E più precisamente a ottobre. La convinzione, corroborata dalle analisi fatte dalle maggiori banche italiane, è che in quel periodo, cioè quando il governo italiano presenterà la legge di bilancio a Bruxelles, lo spread si impennerà di nuovo. E questo – è convinzione comune – accadrà anche se Lega e Movimento 5 stelle non premeranno per sfondare tutti i parametri, perché la speculazione è comunque in agguato. Che...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.