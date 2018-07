Corrispondenze da Weimar

Fino a pochi anni fa, qualunque paragone con la crisi di Weimar e l’ascesa del nazismo era generalmente considerato come il più banale e pretestuoso degli espedienti retorici. Le persone colte, in proposito, parlavano di “reductio ad Hitlerum”, intendendo il tentativo di squalificare in partenza, con un improprio e strumentale accostamento a Hitler, qualsiasi argomento dell’avversario. Sin dagli albori dell’èra internet, quando non esistevano ancora né i social network né le fake news, e le discussioni online si svolgevano nei...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.