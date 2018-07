Pontida. Arrivo a Pontida e chiedo indicazioni a un vecchio in pantaloncini scozzesi: “Scusi, la festa della Lega?”. “E’ lì sulla statale, stanno già rompendo i coglioni bloccando la strada a chi deve andare a lavorare”. “Ma come, di domenica?”. “Sempre, e poi scusi eh, io non sono contro i partiti ma questi hanno rubato, io me lo ricordo il Gionni” e qui inizia a storcere la bocca e farmi l’imitazione di Umberto Bossi, “la Lega ce l’ha duro, ce...

