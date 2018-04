Di Battista “er Massimo”

Roma. “Doveva fare come Veltroni. Sembra diventato il nuovo D’Alema”. La battuta, incautamente lasciata cadere da un parlamentare veneto in una delle tante chat interne, fotografa con icastica, e solo un po’ perfida, efficacia la parabola di Alessandro Di Battista. Che da mesi ha annunciato che vuole andare via, cambiare aria, tornare alla sua passione per il reportage esotico, lasciare la politica, almeno per un po’. Per Veltroni il buen retiro mille volte annunciato era l’Africa, Dibba preferisce l’America (partirà...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.