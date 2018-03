Ricci ci spiega perché il Pd può dire sì a una chiamata del Colle

Roma. Il Pd in quanto tale non è sufficiente. Doveva essere la risposta europea a una serie di problemi – a partire dal 40,8 per cento delle Europee del 2014 – e invece si è scontrato rovinosamente contro lo scoglio populista, dice al Foglio Matteo Ricci, responsabile enti locali al Largo del Nazareno. La soluzione però non è un partito alla Macron, come suggeriva al Foglio ieri Sandro Gozi. “Io penso a un partito fortemente popolare in risposta al populismo,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.