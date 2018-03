Dario Nardella e il reset del Pd

Dario Nardella, sindaco di Firenze, non ci gira intorno: “Non abbiamo ancora capito che cosa ci è successo”, dice al Foglio. Il Pd è imbrigliato in tatticismi e ciò che manca, aggiunge, “è un’analisi seria di quanto accaduto il 4 marzo”. Questa fase storica, per quanto complicata per il centrosinistra, è utile per “resettare il Pd”. “Io credo che il posto dove dobbiamo stare è l’opposizione. Lo dico non per ragioni tattiche – anche perché di tattica se ne sta...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.