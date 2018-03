Penultima in Europa per la qualità delle sue infrastrutture e con un pil pro capite inferiore a Grecia e Ungheria, la Sicilia ha meno di un terzo dei residenti occupati, un tasso di disoccupazione giovanile al 57,2 per cento, e oltre un quarto delle famiglie in condizione di povertà relativa. E’ in questo contesto, peggiore ma non lontano da quello di molte regioni del sud Italia, che domenica scorsa è maturato il trionfo del Movimento 5 stelle con una percentuale...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.