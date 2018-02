Minoranza o élite, ma bisogna comandare

Salvo il caso francese, che rileva del miracoloso, in apparenza, l’Europa occidentale starebbe diventando ingovernabile. Governo di minoranza in Spagna, cinque mesi di negoziati in Germania, e ancora non è finita (sondaggi pessimi per la grande coalizione), premier di minoranza e opposizione alternativa in mano a uno spione dei russi in Inghilterra, e ora secondo le previsioni di Juncker un esecutivo non esecutivo, non operativo, in Italia. Tanto vale che anche in Germania nasca al posto della GroKo un ministero...

